В Приморском районе Петербурга вспыхнул Volkswagen

Во вторник, 11 января, около 16:04 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в автомобиле на Стародеревенской улице.

В Приморском районе инцидент произошел в автомобиле марки «Volkswagen». Как оказалось случился очередной пожар.

В экстренные службы поступило сообщение о возгорании по адресу улица Стародеревенская недалеко от дома 14. Спасатели оперативно выехали на место в составе 2 единиц техники от МЧС и 10 человек личного состава.

Выяснилось, что в «Volkswagen» выгорел моторный отсек. Пожар удалось локализовать в 16:19.

Детали инцидента устанавливаются, сведения о пострадавших на настоящий момент не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пожар на набережной реки Фонтанке в Доходном доме Д.Р. Сорокина удалось уменьшить. Ранг возгорания квартиры в Адмиралтейском районе снизили до первого номера. Огонь практически потушили.