В Приморском районе Петербурга вспыхнул Volkswagen

Во вторник, 11 января, около 16:04 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в автомобиле на Стародеревенской улице.
В Приморском районе инцидент произошел в автомобиле марки «Volkswagen». Как оказалось случился очередной пожар.
В экстренные службы поступило сообщение о возгорании по адресу улица Стародеревенская недалеко от дома 14. Спасатели оперативно выехали на место в составе 2 единиц техники от МЧС и 10 человек личного состава.
Выяснилось, что в «Volkswagen» выгорел моторный отсек. Пожар удалось локализовать в 16:19.
Детали инцидента устанавливаются, сведения о пострадавших на настоящий момент не поступали.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что пожар на набережной реки Фонтанке в Доходном доме Д.Р. Сорокина удалось уменьшить. Ранг возгорания квартиры в Адмиралтейском районе снизили до первого номера. Огонь практически потушили.