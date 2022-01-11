Пожар в доме на Фонтанке почти потушили. Жителем погоревшего здания оказался Иван Краско

Пожар в доме на Фонтанке почти потушили. Жителем погоревшего здания оказался Иван Краско
Пожар в доме на Фонтанке почти потушили. Фото: группа "Вконтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Ранг пожара в Адмиралтейском районе снизили до первого номера. Огонь практически потушили.

В 14:57 степень возгорания в доме на набережной реки Фонтанки, 139 уменьшилась до низшего ранга. Как сообщает 78.ru в здание уже начали пускать жильцов.

Кроме того, стало известно, что одним из жильцов погоревшего исторического здания является народный артист России Иван Краско. Он рассказал, что со слов сына, возгорание было слева от выхода, то есть в доме № 137. Самого артиста не эвакуировали.

Очаг возгорания находился в квартире, где огонь распространился на площади 38 квадратных метров, а так же в перекрытиях между 3-м и 4-м этажами на площади 32 квадратных метра.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Пожар тушит 16 единиц техники от МЧС и 68 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что около 12:28 во вторник, 11 января, загорелся Доходный дом Д.Р. Сорокина. Уже в 12:35 был подан дополнительный номер 1 БИС, а в 13:16 из-за угрозы распространения ранг пожара повышен до № 2.

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