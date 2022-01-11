Пожар в Доходном доме Д. Р. Сорокина удалось локализовать

Пожар в Доходном доме Д. Р. Сорокина удалось локализовать
Пожар в Доходном доме Д. Р. Сорокина удалось локализовать. Фото: группа "Вконтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Сильное возгорание в Адмиралтейском районе на набережной реки Фонтанки удалось локализовать со 2 ранга до номера 1 БИС.

Уменьшить пожар получилось только в 14:41. На месте работают 16 единиц техники от МЧС и 68 человек личного состава.

Около 12:28 во вторник, 11 января, загорелся Доходный дом Д.Р. Сорокина, который находится на набережной реки Фонтанки, 139. Как стало известно, очаг возгорания находится в одной из квартир. Огонь распространился на площади 38 квадратных метров, а также в перекрытиях между 3-м и 4-м этажами на площади 32 квадратных метра.

Уже в 12:35 был подан дополнительный номер 1 БИС. Но такое положение дел продержалось недолго, в 13:16 из-за угрозы распространения ранг пожара повышен до № 2.

На настоящий момент сведения о пострадавших не поступали. Как сообщает 78.ru, к горящему дому направлен автобус для временного размещения жителей дома.

Ранее gazet.spb.ru писала, что в новогоднюю ночь в Петербурге человек из-за неосторожного обращения со звуковой ракетой повредил балкон одной из квартир, а также находящееся в ней имущество и два автомобиля на общую сумму не меньше 250 тысяч рублей.

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Пожар в Доходном доме Д. Р. Сорокина удалось локализовать
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