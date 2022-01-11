В Петербурге неизвестный звуковой ракетой повредил балкон и два автомобиля

В Петербурге неизвестный звуковой ракетой повредил балкон и два автомобиля
Звуковая ракета. Фото: СУ СК РФ по Петербургу

Инцидент произошел в новогоднюю ночь. Неизвестный человек из-за неосторожного обращения со звуковой ракетой «ЗРБ-40» повредил балкон одной из квартир, а также находящееся в ней имущество и два автомобиля на общую сумму не меньше 250 тысяч рублей.

Об этом сообщает Главное Следственное Управление СК РФ по Петербургу 11 января.

Так, 1 января у дома №19 корпуса 1 по Рыбацкому проспекту некий человек «не разобрался», как работает звуковая ракета. Следственные органы завели уголовное дело по статье «Повреждение имущества по неосторожности».

В данный момент правоохранители пытаются установить все детали произошедшего. Человека, который может быть виновен в случившемся, ищут. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Хабаровском крае мужчина зажег салют в жилом доме и побежал прочь.

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