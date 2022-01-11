Почта России занималась бесплатными новогодними открытками с Дворцовой две недели

Почта России занималась бесплатными новогодними открытками с Дворцовой две недели
Почта России занималась бесплатными новогодними открытками с Дворцовой две недели. Фото: группа "Вконтакте"/"Петербургский дневник"

Петербуржцы получили бесплатные поздравительные открытки с Дворцовой площади уже после самого Нового года. Проект «Новогодняя почта» закончился позже ожидаемых сроков.

Издание «Петербургский дневник» в конце 2021 года, 20 декабря, организовало проект, в рамках которого было возможно отправить поздравление с дворцовой площади из четырех вариантов бесплатных открыток, созданных на основе детских рисунков.

Судя по маркировке, доставкой открыток занималась Почта России. Сроки акции затянулись на две недели, пишет Мойка78. Проект должен был завершиться еще до нового года, 30 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что уже 24 декабря 2021 года в почтовом ящике «Новогодней почты» собралось уже около 3 тысяч за прошедшие три дня с начала работы необычной почты. В новогодний ящик для писем на Дворцовой площади Петербурга за три дня работы жители и гости города положили 3 011 открыток.

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