На Новый год Московскому зоопарку подарили около двух тысяч елей и пихт

В праздничные дни подопечным Московского зоопарка подарили почти две тысячи хвойных деревьев.
Новогодние ели и пихты поступили в зоопарк в период праздничных дней. Об этом сообщает Москва.Ру со ссылкой на пресс-службу Московского зоопарка.
Отмечается, новогодние елки являются обогащением среды для подопечных зоопарка. Они могут стать и игрушками, и укрытиями, и точилками для больших когтей. Кроме того, подаренные деревья могут стать отличным украшением новогодних вольеров. Благодаря хвойным деревьям в зоопарке создается новогоднее настроение.
Заведение принимает только нераспроданные елки от компаний, а не от частных лиц. Деревья будут поступать до 20 января.
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