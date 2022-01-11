На Новый год Московскому зоопарку подарили около двух тысяч елей и пихт

На Новый год Московскому зоопарку подарили около двух тысяч елей и пихт
На Новый год Московскому зоопарку подарили около двух тысяч елей и пихт. Фото: сайт Московского зоопарка

В праздничные дни подопечным Московского зоопарка подарили почти две тысячи хвойных деревьев.

Новогодние ели и пихты поступили в зоопарк в период праздничных дней. Об этом сообщает Москва.Ру со ссылкой на пресс-службу Московского зоопарка.

Отмечается, новогодние елки являются обогащением среды для подопечных зоопарка. Они могут стать и игрушками, и укрытиями, и точилками для больших когтей. Кроме того, подаренные деревья могут стать отличным украшением новогодних вольеров. Благодаря хвойным деревьям в зоопарке создается новогоднее настроение.

Заведение принимает только нераспроданные елки от компаний, а не от частных лиц. Деревья будут поступать до 20 января.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что лось Денис из центра по спасению диких животных «Велес» «обнулился» и оставил свои рога в прошлом 2021 году.

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