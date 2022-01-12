В центре Гамалеи спрогнозировали подъем заболеваемости коронавирусом в конце января

Заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что рост заболеваемости ковидом в России неизбежен.

По его словам, он придется на конец января – начало февраля этого года.

Об этом эксперт заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Он отметил, что страну в это время ожидает и увеличение числа ковид-пациентов с омикрон-штаммом.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.