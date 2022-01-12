В Петербурге два района остались без уборки снега утром

В Петербурге два района остались без уборки снега утром
Уборочная техника в Петербурге 12 января. Фото: ut.kb.gov.spb.ru

В Петербурге началась утренняя уборка. Уборочная техника по распределению противоголедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, больше всего спецтехники замечено в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах.

В работе участвуют погрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование, подметательно-уборочные машины, поливомойки и другое оборудование.

На юге активно убираются в Кировском, Красносельском, Московском, Фрунзенском и Невском районах. В Красногвардейском районе замечено около 16 единиц техники.

В Калининском и Выборгском районах техника сосредоточена больше на окраинах. В Калининском районе работает около пяти машин, в Выборгском — порядка 13. В Приморском районе около 20 единиц техники.

Петродворцовый район убирают всего семь уборочных машин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что улицы в Петербурге снова замело снегом. Однако уборочная техника не торопится его убирать. Скоро из-за потепления снег начнет таять и превратится в гололед.

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