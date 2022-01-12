Грядет девальвация: деньги россиян могут «сгореть»

Центральный банк Российской Федерации собирается выйти на целевые показатели годовой инфляции всего около 4,5% в 2022 году.

Специалисты считают, что планы ЦБ могут и не осуществиться. Об этом пишет Finanz.

По словам экспертов, если в следующие несколько месяцев не удастся взять под контроль инфляцию, то очередная девальвация национальной валюты станет фактически неизбежной. Последствиями станут повышение цен и снижение деловой активности с замедлением восстановительного роста.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин заявил, что при отсутствии планов покупки в рублях лучше хранить наличные деньги в валюте.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что россиянам за 50 открыли секрет, как досрочно выйти на пенсию и получить выплаты.