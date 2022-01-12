Грядет девальвация: деньги россиян могут «сгореть»

Грядет девальвация: деньги россиян могут &#171;сгореть&#187;
Деньги жителей России могут "сгореть". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Центральный банк Российской Федерации собирается выйти на целевые показатели годовой инфляции всего около 4,5% в 2022 году.

Специалисты считают, что планы ЦБ могут и не осуществиться. Об этом пишет Finanz.

По словам экспертов, если в следующие несколько месяцев не удастся взять под контроль инфляцию, то очередная девальвация национальной валюты станет фактически неизбежной. Последствиями станут повышение цен и снижение деловой активности с замедлением восстановительного роста.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин заявил, что при отсутствии планов покупки в рублях лучше хранить наличные деньги в валюте.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что россиянам за 50 открыли секрет, как досрочно выйти на пенсию и получить выплаты.

девальвация деньги инфляция Россия


 

Новости партнеров
Кадыров призвал казахстанцев вести протесты мирно и не разрушать республику
Кадыров призвал казахстанцев вести протесты мирно и не разрушать республику
Добровольная страховка жилья Петроэлектосбытом стала принудительной по техническим причинам
Добровольная страховка жилья Петроэлектосбытом стала принудительной по техническим причинам
Куркума способна убивать раковые клетки
Куркума способна убивать раковые клетки
Президент Казахстана Токаев заявил, что под Алма-Атой ведется бой с участием ВДВ
Президент Казахстана Токаев заявил, что под Алма-Атой ведется бой с участием ВДВ
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Грядет девальвация: деньги россиян могут «сгореть»
Пенсионерам рассказали, как получить надбавку за советский стаж
Руководитель аппарата ЗакСа Петербурга Субботин уйдет с должности
В Петербурге водителям пришли фальшивые штрафы за машины в зоне платной парковки
В Ленобласти СК начал проверку после видео, где подростки избивают девочку
В Петербурге уже 111 заведений поддержали бойкот QR-кодов
Петербург стоит в 6-балльных пробках в среду утром
Стало известно, в каких районах Петербурга больше всего сдают офисные помещения