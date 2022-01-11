Россиянам за 50 открыли секрет, как досрочно выйти на пенсию и получить выплаты

Россиянам за 50 открыли секрет, как досрочно выйти на пенсию и получить выплаты
Россиянам за 50 открыли секрет, как досрочно выйти на пенсию и получить выплаты. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Жители России, которые старше 1966 года, могут выйти на пенсию досрочно и при этом получить выплаты от центра занятости населения.

Сумма возможных выплат, которые может получить определенная группа граждан России, составляет примерно 36 390 рублей. Чтобы деньги по линии центра занятости населения поступили, необходимо, чтобы некоторые события из прошлого этому поспособствовали.

Например, досрочно выйти на пенсию могут граждане 1966 года и раньше, которые потеряли работу. Об этом сообщается на сайте интернет-издания «Налоги и бухгалтерия» со ссылкой на заявление Пенсионного фонда России.

Вторая группа россиян, которые могут получить выплаты и досрочно уйти на пенсию, — люди, которые потеряли работу по независящим от них причинам, в частности, сокращение штата, непрохождение медкомиссии или даже ликвидация предприятия.

Отмечается, что ранее упомянутая выплата складывается из пособия по безработице, ее размер у людей предпенсионного возраста, потерявших работу, больше, чем у обычных граждан. Так первые три месяца им выплачивают 75% от их прежней заработной платы на последнем месте работы.

Чтобы получить выплаты и права досрочного выхода на пенсию необходимо встать на учет в центре занятости в качестве безработных в течение года со дня потери места работы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в начале 2022 года некоторые пожилые петербуржцы смогут получить финансовую поддержку от государства в размере от 15 до 25 тысяч рублей.

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