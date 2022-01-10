Некоторым группам пенсионеров выплатят по 25 тысяч рублей в начале года

Некоторым группам пенсионеров выплатят по 25 тысяч рублей в начале года. Фото: Baltphoto

Некоторым группам пенсионеров выплатят по 25 тысяч рублей в начале года. Фото: Baltphoto

В начале 2022 года некоторым пожилым жителям Петербурга удастся получить финансовую поддержку от государства в размере от 15 до 25 тысяч рублей.

Однако отмечается, что получить такие деньги смогут далеко не все жители России, сообщает PensNews. Для осуществления выплат необходимо соблюдение нескольких условий.

В первую очередь необходима прописка гражданина на территории Санкт-Петербурга либо в Ленинградской области. Вторым условием является достижение пенсионером 90-летнего возраста.

При этом никаких заявлений подавать на получение выплат не нужно. Единовременное пособие будет начислено автоматически.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жители России столкнутся с ослаблением рубля. Особенно насторожиться стоит тем, кто получает пенсию или социальные выплаты. В перспективе девальвация может затронуть и пенсии.