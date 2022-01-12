В четверг в Петербурге потеплеет до плюс 4 градусов

В четверг, 13 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.
Ночью небольшой снег, утром переходящий в мокрый снег с дождем, местами будет гололед. Днем выпадут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в ночное время суток ожидается на уровне -6…-8 градусов, днем столбики термометров покажут +2…+4 градусов. На дорогах гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет понижаться.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в пятницу ударят 20-градусные морозы.