В четверг в Петербурге потеплеет до плюс 4 градусов

В четверг в Петербурге потеплеет до плюс 4 градусов
Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В четверг, 13 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью небольшой снег, утром переходящий в мокрый снег с дождем, местами будет гололед. Днем выпадут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в ночное время суток ожидается на уровне -6…-8 градусов, днем столбики термометров покажут +2…+4 градусов. На дорогах гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в пятницу ударят 20-градусные морозы.

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