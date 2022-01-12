Собчак раскритиковала чиновников Петербурга за запрет на очистку исторического здания

Собчак раскритиковала чиновников Петербурга за запрет на очистку исторического здания
Собчак решила поддержать трудоемкую работу волонтеров. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Журналистка и ведущая Ксения Собчак раскритиковала комитет по охране памятников Петербурга (КГИОП), который вступил в конфликт с краеведами их объединения «Гэнгъ» из-за очистки плитки в доме-памятнике.

«Чиновник питерский — это, конечно, первый враг красоты, вкуса, альтруизма и гармонии», — написала Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня».

По словам журналистки, чиновники из КГИОП запретили волонтерам-краеведам очищать настенную плитку в историческом доме от краски, поскольку пресс-секретарь обиделась на комментарии краеведов в Instagram о том, что комитет долго согласовывает их действия. Собчак же решила поддержать трудоемкую работу волонтеров.

«Ребята делают реально классные вещи – восстанавливают в старых питерских домах первоначальный вид дореволюционных печей, витражей и панно», — написала Собчак, отметив, что волонтеры делают это безвозмездно, из любви к городу.

Фото: скриншот «Краеведческая ячейка Гэнгъ»
Фото: скриншот «Краеведческая ячейка Гэнгъ»

Одна из участниц «Гэнга» Ксения Сидорина написала в своем Instagram, что чиновники внезапно забраковали технологию очистки, хотя до этого никаких претензий не имели и шли на встречу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы не дали коммунальщикам демонтировать метлахскую плитку на Большой Пушкарской.

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