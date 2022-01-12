Путин дал две недели министрам, чтобы подготовиться к новому удару COVID

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что впереди есть две недели, чтобы подготовиться к новым вспышкам ковида.

Лидер РФ дал кабинету министров две недели на то, чтобы быть готовыми к новой волне заболеваний. Об этом президент сообщил на совещании с членами правительства, пишет ТАСС.

«Нужна мобилизация учреждений разного рода — и федеральных учреждений, и региональных, местных, отраслевых», — объяснил Путин.

Он добавил, что «есть совершенно очевидные вещи, с которыми ничего не поделаешь». Речь идет об общении людей и поездках за рубеж.

Поэтому Владимир Путин поручил главе правительства Михаилу Мишустину «в самое ближайшее время проработать это с регионами».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, чтопресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области