Оператор ЗСД прокомментировал длинную пробку, образовавшуюся на севере магистрали

Утром на севере Западного скоростного диаметра произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого выстроилась чуть ли не пятикилометровая пробка.

Какое-то время дорожная ситуация становилась только хуже, об этом сообщает телеканал Санкт-Петербург в среду, 12 января.

Начальник управления по связям с общественностью ООО «Магистраль северной столицы» Андрей Цапу заявил, что в настоящий момент никаких трудностей на дорогах нет. Сотрудники Госавтоинспекции прибыли, оформили ДТП и все транспортные средства передвинули в сторону.

Цапу отметил, что на этом участке дороги всегда большой трафик, а особенно по утром.п

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Сортировочном мосту в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Авария спровоцировала пробку.