Оператор ЗСД прокомментировал длинную пробку, образовавшуюся на севере магистрали

Оператор ЗСД прокомментировал длинную пробку, образовавшуюся на севере магистрали
ЗСД / Фото: Baltphoto

Утром на севере Западного скоростного диаметра произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого выстроилась чуть ли не пятикилометровая пробка.

Какое-то время дорожная ситуация становилась только хуже, об этом сообщает телеканал Санкт-Петербург в среду, 12 января.

Начальник управления по связям с общественностью ООО «Магистраль северной столицы» Андрей Цапу заявил, что в настоящий момент никаких трудностей на дорогах нет. Сотрудники Госавтоинспекции прибыли, оформили ДТП и все транспортные средства передвинули в сторону.

Цапу отметил, что на этом участке дороги всегда большой трафик, а особенно по утром.п

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Сортировочном мосту в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Авария спровоцировала пробку.

авария дтп зсд новости СПб пробка


 

Новости партнеров
Президент Казахстана Токаев заявил, что под Алма-Атой ведется бой с участием ВДВ
Президент Казахстана Токаев заявил, что под Алма-Атой ведется бой с участием ВДВ
В Петербурге появятся новые названия
В Петербурге появятся новые названия "старых" остановок
Признание Воробьева: «Жизни, которая была до инсульта, больше нет и не будет»
Признание Воробьева: «Жизни, которая была до инсульта, больше нет и не будет»
Тяжелобольной Куравлев оказался в реанимации
Тяжелобольной Куравлев оказался в реанимации
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Оператор ЗСД прокомментировал длинную пробку, образовавшуюся на севере магистрали
Бывшей сотруднице полиции Петербурга вынесли приговор за мошенничество на ...
На улице Трефолева силами 20 пожарных потушили двухкомнатную квартиру
Подросткам объяснили, нужно ли разрешение родителей на вакцинацию от COVID-19
Надбавка за советский стаж: что нужно проверить пенсионерам
После пожара на Костромском проспекте в больницу увезли мужчину
Путин предупредил о новых вспышках COVID-19 из-за новогодних праздников
В Зеленогорске полчаса тушили огонь к комнатке