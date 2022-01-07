ДТП на Сортировочном мосту спровоцировало пробку

ДТП на Сортировочном мосту спровоцировало пробку
ДТП произошло на Сортировочном мосту. Фото: vk.com/spb_today

В пятницу, 7 января на Сортировочном мосту в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

«Авария и большая пробка на Сортировочном мосту», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В результате ДТП образовалась пробка. Информации о пострадавших поступала.

«Колея на путепроводе очень большая, особенно в такую погоду нужно быть очень осторожным. Одно неловкое движение и ты на встречке или в ограждении», — комментирую пользователи Сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержан петербуржец, который с битой напал на рейсовый автобус.

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