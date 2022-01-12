Павла Мамаева с невестой задержали на таможне из-за кольца за 10 млн рублей

Павла Мамаева с невестой задержали на таможне из-за кольца за 10 млн рублей
Мамаева с невестой задержали из-за незадекларированного кольца. Фото: скриншот Instagram

Российского футболиста Павла Мамаева задержали на таможне в московском аэропорту вместе с невестой Надеждой Санько. Пара возвращалась в Россию после отдыха в ОАЭ.

Избранница полузащитника опубликовала в своем Instagram сторис снимок из аэропорта с подписью «Таможня дает (нет) добро». По данным издания Starhit, таможенники задержали возлюбленных из-за помолвочного кольца с бриллиантами марки Graff стоимостью 10 миллионов рублей.

Издание пишет, что причиной задержания пары на таможне стало то, что Мамаев не задекларировал драгоценность при пересечении границы. За это им может грозить крупный денежный штраф и административный срок. Кроме того, кольцо должны изъять для проведения экспертизы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Павел Мамаев женится на подруге бывшей жены.

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