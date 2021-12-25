Павел Мамаев женится на подруге бывшей жены

Футболист собрался связать себя узами брака с бывшей подругой экс-супруги.

Павел предложил руку и сердце Надежде Санько, которая еще в недавнем прошлом была подругой его бывшей жены.

О счастливом известии новоиспеченная невеста рассказала сама. Санько выложили в Сети видео, на котором хвастается дорогим кольцом от бренда Graff.

«Это был самый сказочный и счастливы день…» — рассказала девушка.

Известно, что футболист потратил да колечко порядка нескольких миллионов рублей. Поклонники порадовались за влюбленных и оставили теплые пожелания под постом. Некоторые же не упустили возможности вспомнить об Алане Мамаевой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин и игрок подмосковных «Химок» Павел Мамаев проводят совместный отпуск в Дубае.