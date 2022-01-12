В Ленобласти ожидается метель и сильный ветер

В Ленобласти ожидается метель и сильный ветер
В Ленобласти выпадет снег. Фото: pixabay.com

В четверг, 13 января, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью выпадет небольшой, местами умеренный снег, утром переходящий в мокрый снег, на западе с дождем. Днем в большинстве районов ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На востоке области утром и днем местами будет метель. Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, утром и днем местами порывы будут достигать15-20 метров в секунду.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха ночью на западе составит -6…-11 градусов, местами до -14 гр., на востоке -13…-18 градусов, днем столбика термометров покажут -1…+4 градуса. На дорогах гололедица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в пятницу ударят 20-градусные морозы.

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В Ленобласти ожидается метель и сильный ветер
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