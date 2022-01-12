Китайский производитель электронных сигарет подал в суд на российских торговцев

Китайская компания направила претензии к российским ИП с требованием о выплатах компенсаций за нарушение торгового знака. Фото: Pixabay

Китайская компания направила претензии к российским ИП с требованием о выплатах компенсаций за нарушение торгового знака. Фото: Pixabay

Арбитражные суды РФ начали получать иски к российским предпринимателям от китайского производителя электронных сигарет «Бэйцзин Масккинг Технолоджи Девелопмент Ко. Лтд.».

Как сообщает АБН, китайская компания направила претензии к российским ИП с требованием о выплатах компенсаций за нарушение торгового знака. Речь идет о реализации электронных сигарет.

Адвокат Алина Маникова рассказала, что в досудебном урегулировании производитель предлагал торговцам выплатить по 80 тысяч рублей за одно нарушение. Часть представителей компании пошли на уступки, и сумму удалось снизить до 40 тысяч рублей. В некоторых случаях суды снизили компенсацию до 10 тысяч рублей.

«Я сформировала позицию защиты, она содержала ходатайство о снижении компенсации до 10 тысяч ввиду несоразмерности заявленных сумм объёму нарушенного права и суды вынесли уже несколько таких решений фактически в пользу предпринимателей. Представитель в итоге проиграл в 10 раз», — рассказала адвокат.

Маникова уверена, что предприниматели могли бы торговать лицензионным товаром, но цена на него очень высокая, к тому же определить его из множества ввозимого в страну контрафакта практически невозможно.

Адвокат посоветовала представителям бизнеса проверять информацию на сайте Картотеки арбитражных дел, чтобы избежать таких случаев, как «я не знал», «писем не получал», «приставы списали за что-то деньги, а я не в курсе», и так далее.

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