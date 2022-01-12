В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 232 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 12 января, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 104 587 случаев ковида. При этом выздоровели 93 041 пациент.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1659 случаев. На первом Москва — 4008 случаев. На третьем месте Московская область — 1238.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.