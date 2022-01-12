Новый налог заставит банковских вкладчиков расстаться с деньгами

В 2022 году при ключевой ставке в 8,5% необлагаемой станет сумма в 85 тысяч рублей. Фото: pixabay

В 2022 году при ключевой ставке в 8,5% необлагаемой станет сумма в 85 тысяч рублей. Фото: pixabay

В России с 2022 года вводится налог на вклады. Его будут рассчитывать с дохода по деньгам, хранящимся на банковских счетах на сумму более 1 миллиона рублей. Налог взимается со сбережений в любых валютах.

Налогом в размере 13% облагают полученный в предыдущем году доход по банковским вкладам. Это значит, что до 1 декабря 2022 года россияне с крупными вкладами будут обязаны отдать 13% с дохода по сбережениям за прошлый год.

Вклад не будут облагать налогом, если процентная ставка по депозиту окажется ниже ключевой ставки Банка России (на 1 января 2021 года она составляла 4,25%). Таким образом, если доход за прошлый год не превысил 42,5 тысячи рублей, то налог выплачивать не потребуется.

В 2022 году при ключевой ставке в 8,5% необлагаемой станет сумма в 85 тысяч рублей. С размера дохода, который ее превысит, нужно будет отдать те же 13%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в январе 2022 года ожидается рост доходности по всем рублевым депозитным вкладам.