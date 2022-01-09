В январе 2022 года ожидается рост доходности по всем рублевым депозитным вкладам

В январе 2022 года ожидается рост доходности по всем рублевым депозитным вкладам. Фото: pixabay.com

В январе 2022 года ожидается рост доходности по всем рублевым депозитным вкладам. Фото: pixabay.com

По всем рублевым депозитным вкладам в текущем январе ожидается рост уровня доходности, отмечают специалисты.

Изменение уровня доходности, как считают эксперты Центрального Банка России, связано с ростом ключевой ставки в декабре 2021 года. Об этом сообщает АБН.

Раньше регулятор уже установил базовый уровень доходности по депозитам на январь. Уровень доходности по вкладам обусловлен повышением ключевой ставки Центробанком, подчеркивается, что в прошлом месяце показатель вырос до 8,5% годовых.

Так, граждане России, которые открыли вклад до востребования, могут ожидать повышения доходности в январе до 7,707 %, так как в декабре 2021 года показатель находится на уровне 7,034 %.

Уровень доходности вкладов, которые были оформлены на срок до 90 дней, вырастет с 7,25 до 7,557%. Самый большой рост будет заметен на вкладах со сроком от 181 дня и более года — ставки вырастут более чем до 8,5%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в российских банках ставки по вкладам продолжат расти вслед за ключевой ставкой Центробанка, и в начале 2022 году могут достигнуть от 8% до 9%.