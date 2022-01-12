В Северной столице около 150 мест, которые не поддерживают новую систему QR-кодов

В Северной столице около 150 мест, которые не поддерживают новую систему QR-кодов
В Северной столице около 150 мест, которые не поддерживают новую систему QR-кодов. Фото: Gazeta.SPb

Со 2 января 2022 года В Петербурге заработала система проверки QR-кодов в общепите и торговых центрах, но некоторые заведения против таких нововведений. В интернете на сайте QR-код.нет появился список недовольных новыми правилами.

Так, лидером по количеству недовольных стал Центральный район, в котором насчитывается 28 заведений, которые не жалуют проверки QR-кодов. Об этом сообщает Peterburg2.

Второе место за недовольство поделили Приморский и Невский районы с 13 и 12 недовольными локациями.

Следом идут Московский и Адмиралтейский районы, где 10 заведений не рады QR-кодам, после Василеостровский с 8 заведениями, Выборгский и Калининский с 5 и 7, Красносельский с 6 недовольными. В Петроградском и Красногвардейском насчитали по три заведения, а в Пушкинском всего 2.

В большинстве QR-коды усложнили жизнь кафе, барам, ресторанам, кофейням, но в списке недовольных есть и креативные пространства, стоматология, студии йоги и другие.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в петербургском «Охта-Молле» семья без QR-кода попыталась с дракой прорваться в магазин.

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