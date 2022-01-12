Семья без QR-кодов устроила драку с охранниками в ТЦ «Охта-Молл»

Семья без QR-кодов устроила драку с охранниками в ТЦ &#171;Охта-Молл&#187;
Драка произошла в магазине одежды в ТЦ "Охта-Молл". Фото: google.maps

В торговом центре «Охта-Молл» произошла потасовка с участием семьи без QR-кодов и охранников. Не обошлось без пострадавших.

Как сообщает 78.ru, семья попыталась купить одежду в одном из магазинов «Охта-Молла», но на кассе выяснилось, что у них нет QR-кодов. Вспыхнул конфликт, кассир вызвала охранника. Последний начал выводить покупателей из магазина, на что семья отреагировала агрессивно и вступила в драку.

Травмы получили все участники потасовки, в том числе 14-летний подросток. В больницу попали мальчик и его отец. У школьника сотрясение головного мозга. Остальных доставили в отдел полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кудрово злодей, угрожая ножом, отобрал у мигранта 67 тыс. рублей.

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