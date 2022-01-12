Суд в Петербурге отложил рассмотрение коллективного иска против QR-кодов

Суд в Петербурге отложил рассмотрение коллективного иска против QR-кодов
QR-код. Фото: Gazeta.SPb.ru

В Городском суде Петербурга состоялось заседание, на котором рассматривался коллективный иск граждан об оспаривании QR-кодов.

Рассмотреть заявление по существу не удалось, поскольку в суд поступило ещё три иска против действующих антиковидных ограничений, сообщили в объединённой пресс-службе городских судов. По этой причине суд решал вопрос об объединении исков.

«Представитель одного из истцов сообщил, что непосредственно были нарушены права его доверителя, его несколько раз не пустили в фитнес-клуб, с требованиями коллективного иска ознакомиться не успели, чтобы ответить, возможно ли присоединиться. Просили отложить судебное заседание, истец болеет новой коронавирусной инфекцией и позицию нужно согласовать», — говорится в сообщении.

Представитель ещё четырёх истцов заявил, что его доверителям не нравится «ситуация с предоставлением медицинских документов третьим лицам».

Судебное заседание перенесли на 17 января.

В Петербурге со 2 января начали действовать новые правила. Теперь люди без QR-кодов не смогут попасть в заведения общепита и предприятия розничной торговли (кроме аптек, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости).

Изначально QR-коды для посещения заведений общепита и предприятий розничной торговли в городе планировалось ввести с 1 декабря, затем эту дату перенесли на 27 декабря, а потом на 2 января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге заведения общепита массово недовольны новой.

QR-код коронавирус суд


 

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