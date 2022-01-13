В Пулково ночью задержали один рейс

В Пулково ночью задержали один рейс
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В петербургском аэропорту задержали один рейс. Пассажиры вылетят с опозданием в Хургаду. Остальные самолеты вылетят из города на Неве по расписанию.

Об этом стало известно в ночь на 13 января. Как сообщили на официальном сайте аэровокзала, задерживается рейс в Хургаду. Самолет с пассажирами должен был вылететь в 01:25.

По предварительной информации полет состоится в 02:00 вместо указанного до этого времени. Причина данного изменения уточняется.

Других изменений к данному часу не предвидится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новый товарный знак Пулково вызвал у экспертов ассоциации с расчлененкой. На знаке присутствует иллюстрация голубого чемодана, который с двух сторон обхватывают руки.

аэропорт пулково самолеты


 

Новости партнеров
Ржаная мука способна снизить риск возникновения онкологии
Ржаная мука способна снизить риск возникновения онкологии
Признание Воробьева: «Жизни, которая была до инсульта, больше нет и не будет»
Признание Воробьева: «Жизни, которая была до инсульта, больше нет и не будет»
Павел Глоба перечислил знаки зодиака, от которых в 2022 году отвернется удача
Павел Глоба перечислил знаки зодиака, от которых в 2022 году отвернется удача
Жители Петербурга сбегают от губернатора Беглова в Ленобласть
Жители Петербурга сбегают от губернатора Беглова в Ленобласть
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково ночью задержали один рейс
В посольстве РФ назвали причиной смерти телеведущего Михаила Зеленского
Жириновский предсказал эвакуацию миллионов американцев в Сибирь
Суд в Петербурге отложил рассмотрение коллективного иска против QR-кодов
С февраля материнский капитал за первого ребенка составит более 524 тысяч рублей
Петербурженка родила 10 ребенка в роддоме №10
В Северной столице около 150 мест, которые не поддерживают новую систему QR-кодов
Начислят 11 400 рублей на карту: кому из россиян поступят деньги от ПФР