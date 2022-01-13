В Пулково ночью задержали один рейс

В петербургском аэропорту задержали один рейс. Пассажиры вылетят с опозданием в Хургаду. Остальные самолеты вылетят из города на Неве по расписанию.

Об этом стало известно в ночь на 13 января. Как сообщили на официальном сайте аэровокзала, задерживается рейс в Хургаду. Самолет с пассажирами должен был вылететь в 01:25.

По предварительной информации полет состоится в 02:00 вместо указанного до этого времени. Причина данного изменения уточняется.

Других изменений к данному часу не предвидится.

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