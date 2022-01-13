Гостиницу «Эрмитаж» в Петербурге выставили на торги за 2,7 миллиарда

Всё оснащение гостиницы, включая белый рояль, продадут отдельным лотом за 360 млн рублей. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Всё оснащение гостиницы, включая белый рояль, продадут отдельным лотом за 360 млн рублей. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Официальный отель Государственного Эрмитажа под названием «Эрмитаж» выставили на продажу за 2,7 млрд рублей.

Речь идет о восьмиэтажном здании площадью 11 419 квадратных метров расположенном в доме №10А по улице Правды. Постройка продается вместе с земельным участком. Аукцион назначен 26 января 2022 года, сообщается на ресурсе «Торги-ру».

Свою работу отель начал в 2013 году. Согласно данным СПАРК, имущество принадлежит АО «Международная балтийская инвестиционная компания».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что работники Эрмитажа обнаружили в платье княгини Ксении Александровны, сестры российского императора Николая II, столетнюю конфету. По всей видимости, рядом не было место, где оставить сладость, поэтому она спрятала ее в рукав. В результате конфета была найдена в зашитом рукаве платья княгини.