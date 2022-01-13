Размер страховой пенсии после индексации составит 18 984 руб.

Размер страховой пенсии после индексации составит 18 984 руб.
К 2024 году ожидается, что средний размер пенсии в стране вырастет до 21150 руб. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что после индексации средний размер страховой пенсии по старости в России составит 18 984 руб.

По его словам, пенсии вырастут для 30,8 миллиона неработающих россиян. Дополнительные расходы на индексацию пенсий россиян составят 172,7 млрд руб.

Ожидается, что в 2023 году размер страховой пенсии составит 20 047 руб., а в 2024 году пенсия вырастет до 21150 руб.

«По поручению Президента страховые пенсии по старости для неработающих россиян будут проиндексированы на 8,6%. С учетом этой индексации средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в 2022 году 18 984 рубля», — сказал Котяков.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6% и напомнил, что уже говорил об этом ранее. Он заявил, что правительству РФ в ближайшее рвемя надо «провести необходимые процедуры и принять решение»

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, какие должны быть основания для повышения пенсии. В частности, как считают эксперты, одним из таких факторов может быть наличие советского стажа. Чтобы проверить, учтен ли этот период, надо подать письменное обращение в Пенсионный фонд РФ.

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Размер страховой пенсии после индексации составит 18 984 руб.
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