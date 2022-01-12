Пенсионерам рассказали, как получить надбавку за советский стаж

К 2024 году ожидается, что средний размер пенсии в стране вырастет до 20 тысяч рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

К 2024 году ожидается, что средний размер пенсии в стране вырастет до 20 тысяч рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Эксперты перечисли основания для повышения пенсии.

По словам специалистов, одним из таких факторов может быть наличие советского стажа, сообщает онлайн-журнал «Налоги и бухгалтерия». Для того, чтобы убедиться в том, что этот период трудовой биографии был учтен и за него начисляют прибавку, следует подать письменное обращение в ПФР.

Многие россияне выяснили, что, как оказалось, многие годы им не доплачивали к пенсии за работу в советский период.

Часть россиян пенсионного возраста при проверке своих начислений обнаружили, что в Пенсионном фонде в своё время так и не учли различные периоды их трудового стажа, причем не только советского периода.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что юрист Ирина Сивакова рассказала россиянам об изменении правил учета стажа для назначения пенсии в 2022 году. По словам юриста, с 2022 года в северный стаж для начисления пенсии будут учитывать периоды профессионального обучения и повышения квалификации.