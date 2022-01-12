Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции, то есть на 8,6 процентов.

Об этом лидер России сообщил в среду, 12 января.

Президент напомнил, что уже говорил об индексации пенсий выше уровня инфляции ранее.

«Сейчас (инфляция) 8,4 процента, повысить на 8,6 процентов, с небольшим дозором, потому что оконочательных цифр инфляции пока нет. Я прошу Правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», — заявил Владимир Путин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерам рассказали, как получить надбавку за советский стаж. Эксперты перечисли основания для повышения пенсии. Для того, чтобы убедиться в том, что этот период трудовой биографии был учтен и за него начисляют прибавку, следует подать письменное обращение в ПФР.