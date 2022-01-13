Пожар в Московском районе потушили 17 человек

Утром 13 января в Московском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 10:28 мск. На улице Рощинская, 20, загорелся ангар.

«Происходило горение одноэтажной, размером 2х4 метра пристройки к ангару», — сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 10:50 мск. Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что частный дом полыхал полтора часа в Сестрорецке ночью. К тушению огня привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.