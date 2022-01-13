Частный дом полыхал полтора часа в Сестрорецке ночью

Частный дом полыхал полтора часа в Сестрорецке ночью
Пожар случился в доме на 6-й Тарховской улице. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Курортном районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил одноэтажный дом.

Возгорание случилось в четверг, 13 января, по адресу: Сестрорецк, 6-я Тарховская улица, дом 10. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 1:45. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, постройка размером 6х8 метров дом мансардой выгорела по всей площади.

В 03:10 пожар локализовали. К тушению огня привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания неизвестна.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при пожаре в Выборгском районе Петербурга в среду пострадал мужчина. Его пришлось доставить в больницу. Очевидцы вызвали пожарных 12 января, в 13:21. Все случилось в квартире по адресу: Костромской проспект, дом №57.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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