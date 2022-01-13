СМИ: стоимость ОСАГО может увеличиться на 48%

Согласно документу, сумму лимита выплат предлагается увеличить с 500 тысяч до двух миллионов рублей. Фото: pixabay

Согласно документу, сумму лимита выплат предлагается увеличить с 500 тысяч до двух миллионов рублей. Фото: pixabay

Цена полиса ОСАГО может увеличиться на 48% – до 2 567 рублей.

Изменения при этом планируют вводить постепенно. На первом этапе страховка станет дороже как минимум на 21% (1 123 рубля), а еще через год — на 27% (1 444 рубля), сообщили «Известия» со ссылкой на Центробанк.

Подорожание произойдет, если Минфин примет законопроект об увеличении выплат по ОСАГО, а также отмене учета износа деталей транспортного средства. Согласно документу, сумму лимита выплат предлагается увеличить с 500 тыс. до 2 млн рублей.

Нововведение позволит увеличить компенсации пострадавшим, усилит страховую защиту виновника ДТП и не допустит взыскания с него разницы в стоимости новой детали и изношенной, отметили в ЦБ изданию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 9 января в законную силу вступило указание ЦБ РФ об изменении региональных коэффициентов для ОСАГО. Основной целью документа является предоставление хорошим автомобилистам более выгодных тарифов страхования. Водителям с высоким уровнем рисков стоимость ОСАГО будет увеличена. Минимальный размер базовых ставок установлен в размере 2224 рубля.