Джейсон Момоа сообщил о разводе с Лизой Боне после 16 лет отношений

Джейсон Момоа сообщил о разводе с Лизой Боне после 16 лет отношений
Джейсон Момоа. Фото: instagram.com/prideofgypsies/

Голливудские актеры Джейсон Момоа и Лиза Боне решили расстаться после 16 лет совместной жизни.

О разводе объявил Момоа в своем аккаунте в Instagram.

«Все мы почувствовали перемены в это непростое время… Происходит настоящая революция, и наша семья – не исключение. Мы делимся нашими семейными новостями — мы расстаемся», — написал он.

Актер отметил, что решил поделиться этой новостью публично, чтобы в дальнейшем они могли жить «честно и достойно».

«Любовь между нами продолжается, развиваясь в том направлении, в котором она хочет быть познанной и прожитой. Мы освобождаем друг друга – чтобы быть теми, кем мы пытаемся стать…» — добавил Джейсон Момоа.

У пары есть общие дети — 14-летняя дочь Лола и 13-летний сын Накоа-Вулф.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что блогер Ида Галич рассказала, что после развода с мужем Аланом Басиевым некоторое время находилась в депрессивном состоянии. Она заверила, что ее окружали любовью и заботой, но это не помогло.

Джейсон Момоа Лиза Боне развод


 

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