Ида Галич призналась, что у нее была депрессия после развода

Блогер заявила, что вовремя не прожила все негативные эмоции и теперь мучается из-за последствий.

Блогер Ида Галич рассказала, что после развода с мужем Аланом Басиевым некоторое время находилась в депрессивном состоянии. Она заверила, что ее окружали любовью и заботой, но это не помогло. Дело в том, что ведущая не давала волю эмоциям, за что в итоге и поплатилась. Об этом она заявила в разговоре с WDay.

Галич вспоминает, что она не плакала и не вымещала грусть, злобу и отчаяние. Через некоторое время Ида потеряла сон и чувствовала себя подавленно.

«А если мы говорим про среднестатистическую разведенную женщину, которая осталась одна с ребенком без поддержки, то это совсем другая ситуация, поэтому давать здесь какие-то советы с моей стороны, наверное, будет неправильно»,

— резюмировала она.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Галич рассказала о госпитализации маленького сына.