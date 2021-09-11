Галич рассказала о госпитализации маленького сына

Галич рассказала о госпитализации маленького сына
Блогер Ида Галич. Фото: www.instagram.com/galichida

У ребенка случился припадок, похожий на эпилептический.

Блогерша Ида Галиш призналась, что ее маленькому сыну Леону недавно стало плохо. У ребенка случился припадок, который стал причиной госпитализации в Морозовскую детскую клиническую больницу. Подробностями инцидента женщина поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Все случилось 8 сентября. Галич вспоминает, как сильно испугалась – эти минуты были самыми страшными в ее жизни. Мальчик, в отличие от мамы, несильно испугался, хоть и капризничал.

«Конечно, очень капризничал, кровь из вены вообще, честно говоря, свела его с ума! Но все во благо. Все необходимо было сдать, чтобы понять причину припадка»,

— уточнила она.

На данный момент ребенок находится дома. Галич добавила, что ни один из страшных диагнозов не подтвердился.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что блогер Ида Галич поделилась подробностями развода.

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