Режиссер Алла Сурикова опровергла сообщение о госпитализации с COVID-19

Алла Сурикова проходит обследование. Фото: кадр из интервью "В гостях у Дмитрия Гордона"

Алла Сурикова проходит обследование. Фото: кадр из интервью "В гостях у Дмитрия Гордона"

Российский режиссер Алла Сурикова опровергла информацию о том, что попала в больницу с диагнозом COVID-19 и пневмонией.

Народная артистка заявила в беседе с ТАСС, что находится в больнице для обычного обследования. Она добавила, что у нее «все в порядке» и «нет никаких проблем».

Ранее СМИ сообщали, что 81-летняя Сурикова попала в больницу с кашлем и высокой температурой, а также сдала тест на коронавирус. После получения положительного результата ее якобы госпитализировали.

Алла Сурикова — советский и российский режиссер, сценарист, педагог и народная артистка РФ. Известна как один из авторов юмористического киножурнала «Ералаш». В качестве режиссера приняла участие в создании таких фильмов, как «Ищите женщину», «Человек с бульвара Капуцинов», «Хочу в тюрьму», «Человек с бульвара Капуцинок» и других.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что актриса Елена Проклова попала в реанимацию с инсультом.