Актриса Елена Проклова попала в реанимацию с инсультом

Актриса Елена Проклова попала в реанимацию с инсультом
Состояние Прокловой оценивают как средней тяжести. Фото: кадр из фильма "Единственная"

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова госпитализирована в одну их московских больниц с инсультом.

Актриса сама рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», что у нее «все нормально». Врачи положили Проклову в реанимацию. Она добавила, что говорить в настоящий момент не может.

По данным «Известий», причиной госпитализации 68-летней артистки стал инсульт. Проклова поступила в клинику с головокружением, повышенным давлением и острым нарушением мозгового кровообращения. Обследование показало, что инсульт произошел несколько дней назад. Состояние Прокловой оценивают как средней тяжести.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Тимура Батрутдинова госпитализировали с 50% поражением легких.

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