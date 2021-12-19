Тимура Батрутдинова госпитализировали с 50% поражением легких

Тимура Батрутдинова госпитализировали с 50% поражением легких
У Тимура Батрутдинов поражение легких около 25-50%. Фото: instagram.com/timurbatrutdinov/

Комик подхватил коронавирусную инфекцию еще в начале декабря.

Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник.

Через несколько недель после того, как Тимур Батрутдинов заразился вирусом, его состояние стало только хуже. Мужчине понадобилась помощь специалистов.

Изначально юморист ощущал слабость, жаловался на кашель. Однако компьютерная томография показала, что у шоумена 25–50% поражения легких.

Состояние 43-летнего Батрутдинова оценивается как среднетяжелое. Знаменитость находится под тщательным наблюдением специалистов.

Кроме того, Батрутдинов не выходит на связь с поклонниками с конца ноября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ольга Бузова призналась, что у нее болит не только рука, но и спина.

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