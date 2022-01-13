Спасатель объяснил, что нужно делать при падении в полынью

Спасатель объяснил, что нужно делать при падении в полынью
У неподготовленного человека есть 10 минут, чтобы выбраться из ледяной воды, иначе он может потерять сознание от переохлаждения. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Профессиональный спасатель Александр Зуев рассказал петербуржцам, что как самостоятельно выбраться, если упал в полынью, и как помочь упавшему.

Спасатель заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург«, что упавший в полынью человек должен начать выкарабкиваться, широко расставив руки и помогая себе ногами. Далее нужно аккуратно отползти в сторону и добраться до безопасного места.

У неподготовленного человека есть 10 минут, чтобы выбраться из ледяной воды, иначе он может потерять сознание от переохлаждения. После попадания в полынью нужно позаботиться о температуре тела. Для этого необходимо снять всю мокрую одежду, выжать ее, надеть обратно и как можно скорее дойти до теплого места.

Чтобы помочь другому человеку, который упал в холодную воду, надо лечь на лед и протянуть пострадавшему какой-то предмет, за который можно ухватиться, а затем вытащить его на поверхность. Не стоит протягивать руки — так можно самому оказаться в воде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина хотел пересечь Неву, но провалился под лед возле Петропавловки.

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