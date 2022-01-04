Мужчина хотел пересечь Неву, но провалился под лед возле Петропавловки

Мужчина хотел пересечь Неву, но провалился под лед возле Петропавловки
Мужчина провалился рядом с Петропавловской крепостью. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

МЧСники спасли храбреца.

Молодой человек попытался перейти Неву, однако лед еще не застыл и парень провалился в полынью у Петропавловской крепости. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Северной столице.

В ведомстве сообщили, что мужчине повезло. Он не пострадал, его даже не пришлось доставлять в больницу. Отмечается, что дежурство спасателей не было «скучным». На акватории в центре Петербурга сотрудники МЧС вывели со льда порядка 70 человек.

Спасатели напомнили петербуржцам, что выходить на лед замерзших водоемов опасно для жизни.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как отпраздновать Новый год на улице и избежать последствий для здоровья.

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