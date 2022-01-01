Врач дал советы, как встретить Новый год на улице без последствий

Врач дал советы, как встретить Новый год на улице без последствий
Если на улице около -5 градусов, то на открытом воздухе можно провести несколько часов. Фото: Gazeta.SPb

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как отпраздновать Новый год на улице и избежать последствий для здоровья.

Встретить праздник на улице можно в отсутствие сильных морозов. Если на улице около -5 градусов, то на открытом воздухе можно провести несколько часов. Но при этом важно тепло одеться, взять с собой термос с горячим чаем, который не даст организму переохладиться. Кроме того, Болибок призвал отказаться от идеи согреваться на морозе алкоголем. Об этом пишет РИА Новости.

Если за окном 35-градусный холод, то отметить Новый год рекомендуется дома.

«Все зависит от разницы температур на улице и в помещении. Если небольшой мороз, то можно и несколько часов провести, если минус 35, то лучше на улице не праздновать совсем», — сказал Болибок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог призвала россиян не садиться за новогодний стол голодными.

морозы Новый год празднование


 

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