Врач дал советы, как встретить Новый год на улице без последствий

Если на улице около -5 градусов, то на открытом воздухе можно провести несколько часов. Фото: Gazeta.SPb

Если на улице около -5 градусов, то на открытом воздухе можно провести несколько часов. Фото: Gazeta.SPb

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как отпраздновать Новый год на улице и избежать последствий для здоровья.

Встретить праздник на улице можно в отсутствие сильных морозов. Если на улице около -5 градусов, то на открытом воздухе можно провести несколько часов. Но при этом важно тепло одеться, взять с собой термос с горячим чаем, который не даст организму переохладиться. Кроме того, Болибок призвал отказаться от идеи согреваться на морозе алкоголем. Об этом пишет РИА Новости.

Если за окном 35-градусный холод, то отметить Новый год рекомендуется дома.

«Все зависит от разницы температур на улице и в помещении. Если небольшой мороз, то можно и несколько часов провести, если минус 35, то лучше на улице не праздновать совсем», — сказал Болибок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог призвала россиян не садиться за новогодний стол голодными.