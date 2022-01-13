Долго копили: петербургская компания задолжала налоговой 97 млн

Суд Северной столицы вынес приговор по делу об уклонении от уплаты налогов. Фото: Pixabay. Pixabay

Суд Северной столицы вынес приговор по делу об уклонении от уплаты налогов. Фото: Pixabay. Pixabay

В Петербурге бывшего генерального и исполнительного директоров суд отправил в исправительную колонию строгого режима на срок два года и один год 6 месяцев.

Суд Северной столицы вынес приговор по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщается в Главном Следственном Управлении СК РФ по Петербургу.

Компания, руководители которой «прятались от налоговой», специализировалась на металлообработке.

Следствием и судом установлено, что обвиняемые уклонились от уплаты налогов организацией на сумму более 97 млн рублей.

Кроме тюремного срока также удовлетворен гражданский иск о взыскании в доход государства более 97 млн. рублей .

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