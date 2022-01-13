Небольшой пожар в квартире на Танкиста Хрустицкого обжег мужчину

Пожар случился в квартире на улице Танкиста Хрустицкого. Фото: "Яндекс Панорамы"

Пожар случился в квартире на улице Танкиста Хрустицкого. Фото: "Яндекс Панорамы"

При пожаре в Кировском районе Петербурга в четверг пострадал мужчина. Его пришлось доставить в больницу.

Возгорание случилось в трехкомнатной квартире. С огнем боролись не более 15 минут.

Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС. Очевидцы вызвали пожарных 13 января, в 21:45. Все случилось в квартире по адресу: улица Танкиста Хрустицкого, дом №32. Причина возгорания неизвестна.

Площадь пожара была 1,5 квадратных метра. К месту происшествия на борьбу с огнем направили 10 человек личного состава и две пожарные машины. К 22:02 пожар сумели ликвидировать. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что владелец гаража получил ожоги при пожаре на юге Петербурга.