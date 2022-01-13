Небольшой пожар в квартире на Танкиста Хрустицкого обжег мужчину

Небольшой пожар в квартире на Танкиста Хрустицкого обжег мужчину
Пожар случился в квартире на улице Танкиста Хрустицкого. Фото: "Яндекс Панорамы"

При пожаре в Кировском районе Петербурга в четверг пострадал мужчина. Его пришлось доставить в больницу.

Возгорание случилось в трехкомнатной квартире. С огнем боролись не более 15 минут.

Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС. Очевидцы вызвали пожарных 13 января, в 21:45. Все случилось в квартире по адресу: улица Танкиста Хрустицкого, дом №32. Причина возгорания неизвестна.

Площадь пожара была 1,5 квадратных метра. К месту происшествия на борьбу с огнем направили 10 человек личного состава и две пожарные машины. К 22:02 пожар сумели ликвидировать. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что владелец гаража получил ожоги при пожаре на юге Петербурга.

новости СПб пожар происшествие улица Танкиста Хрустицкого


 

Новости партнеров
Беспорядки не затихают: миротворцы ОДКБ, погибшие и пострадавшие в Казахстане
Беспорядки не затихают: миротворцы ОДКБ, погибшие и пострадавшие в Казахстане
Невский проспект тонет под неубранным снегом
Невский проспект тонет под неубранным снегом
Петербуржцам рассказали, какие овощи и фрукты нужно есть зимой
Петербуржцам рассказали, какие овощи и фрукты нужно есть зимой
Тяжелобольной Куравлев оказался в реанимации
Тяжелобольной Куравлев оказался в реанимации
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Небольшой пожар в квартире на Танкиста Хрустицкого обжег мужчину
В Пулково 13 января задержали девять авиарейсов
В Петербурге девочка упала головой в сугроб и сломала позвоночник
В Кировском районе 260 домов оставили без горячей воды
Два человека погибли при падении лифта в отеле Москвы
Фигуристка Валиева поставила мировой рекорд на чемпионате Европы
В Петербурге возведут второй концертный зал
Принц Эндрю предстанет перед судом по делу о сексуальном насилии в ...