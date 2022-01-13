Владелец гаража получил ожоги при пожаре на юге Петербурга

Владелец гаража получил ожоги при пожаре на юге Петербурга
Пожар потушили. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В гаражном кооперативе «Авиатор» в Московском районе Петербурга произошел пожар, при котором пострадал один человек.

Об этом сообщила пресс-служба городского управления МЧС. Все случилось сегодня утром в ГСК «Авиатор», расположенном на Взлетной улице, 14. Сообщение о пожаре в одном из гаражей поступило в 11:33.

Площадь пожара в гараже составила 5 квадратных метров: обгорели пол, обстановка, а также бампер и крышка багажника автомобиля «Шкода».

Тушением пожара занимались 10 человек личного состава и две единицы техники. С огнем справились за 20 минут.

В результате пожара пострадал владелец гаража. Он получил ожоги, медицинская помощь была оказана на месте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в Московском районе потушили 17 человек.

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