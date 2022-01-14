Рестораторы Петербурга массово покинули «Рестоград» на фоне скандала с QR-кодами

Из объединения "Рестоград" вышли сразу несколько крупных игроков рынка общепита. Фото: Pixabay

Из объединения "Рестоград" вышли сразу несколько крупных игроков рынка общепита. Фото: Pixabay

Крупные петербургские рестораны покинули профессиональное объединение «Рестоград» в пользу Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО).

Из объединения вышли группа ReCa ресторатора Максима Жукова, сеть «Токио Сити» Сергея Симарева и ресторан «Карл и Фридрих» Владимира Львовского. Об этом бизнесмены предупредили в четверг, 13 января. Причиной своего решения они назвали вопрос с QR-кодами.

Как сообщила «Фонтанка», рестораторы заявили, что видят во ФРиО сильного единомышленника, поскольку организация добилась особого налогового режима для отрасли — заведениям, чей оборот составляет меньше двух миллиардов рублей, позволили не платить НДС.

Объединение «Рестоград» было создано петербургскими рестораторами в октябре 2020 года. В него вошли «Евразия», «Токио–Сити», «Бахрома», «Русская Рыбалка», а также сеть «Теремок».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд в Петербурге отложил рассмотрение коллективного иска против QR-кодов.