Дрозденко сравнил действия властей в Колтушах с анекдотом — не догоню, так хоть согреюсь

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал историю вокруг дискуссии о том, нужно ли присваивать Колтушскому сельскому поселению городской статус.

По его словам, подобные разговоры и странно проведенные общественные слушания — абсолютно непонятное и ненужное мероприятие.

«Видимо, местная администрация не читала новый законопроект о местном самоуправлении. Он упраздняет муниципалитеты первого уровня — городские и сельские поселения — и относит к видам муниципальных образований только городской округ, муниципальный округ и внутригородскую территорию города федерального значения», объяснил градоначальник в беседе с Online47.

Таким образом, преобразование Колтушского поселения в город не может быть осуществлено.

Глава Ленобласти также сравнил действия местных властей с известным анекдотом.

«Про петуха, который гонится за курицей: не догоню, так хоть согреюсь», — подытожил Дрозденко.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дрозденко призвал разобраться с плохой уборкой снега в некоторых районах Ленобласти