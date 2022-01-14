Петербургская автоледи на Lexus накопила штрафов на 17,5 тысяч

Петербургская автоледи на Lexus накопила штрафов на 17,5 тысяч
С автоледи взыскали штрафы. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Судебные приставы заставили жительницу Петербурга погасить задолженность по административным штрафам ГИБДД. Женщина довольно часто нарушала скоростной режим.

С горожанки 1985 года рождения взыскали 11 административных штрафов на сумму 17 500 рублей.

Как сообщила пресс-служба ГУФССП РФ по городу, в течение полугода автоледи систематически нарушала скоростной режим. Однако нарушительница не торопилась добровольно оплачивать штрафы. Только когда ее «Лексус» был выявлен приставами на парковке, женщина полностью погасила долг, чтобы не лишиться автомобиля.

«За 12 месяцев 2021 года судебными приставами Санкт-Петербурга было взыскано более 400 млн рублей административных штрафов», — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минюст РФ готовит ужесточение наказаний в виде штрафов для российских водителей. Соответствующие поправки могут появиться в КоАП.

гибдд новости СПб


 

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