На Краснопутиловской сдали в эксплуатацию новое здание следственного отдела

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Фото: СК РФ по Ленобласти
Фото: СК РФ по Ленобласти

В Петербурге сдали в эксплуатацию новое здание следственного отдела по Московскому району.

Речь идет о здании площадью 1,2 тыс. «квадратов», расположенном в доме №50 по Краснопутиловской улице. Мероприятие состоялась в пятницу, 14 января, на нем присутствовали члены правительства города и руководство СК России.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», в новом здании будет работать порядка 20 человек по Московскому району.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге также построят семь заправок природным газом. Из федерального бюджета в города направят 98 миллионов рублей для строительство автозаправок. В Смольном отметили, что сеть заправок расширяют для выполнения программы по переводу общественного транспорта, дорожной техники и личных автомобилей на газомоторное топливо.

новости СПб следственный отдел


 

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